Пружина занадто довго була натягнута. Курс долара може стрімко стрибнути



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти кажуть, що треба готуватися до курсу вище за 25 гривень за долар

На тижні, що минає, долар знову спростував прогнози експертів про уповільнену стабільність курсу, але виною тому послужили форс-мажорні обставини: відставка Кабміну і прогнози політекспертів про можливу швидку зміну голови Нацбанку і всіх його топменеджерів.

Цього разу до двох наших експертів – це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин – приєднався третій: президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Вони роз’яснили причини такої поведінки долара й оцінили можливі тренди на наступний тиждень, повідомляє «Сегодня».

Що сталося з курсом за тиждень

Тиждень, що минає, почався ослабленням готівкової гривні, яка за два дні втратила відразу 37 копійок (до 25 грн / долар) у продажу і 33 копійки в купівлі (24,72 грн / долар). Тобто спред (різниця між курсом купівлі й продажу) розширився на 4 копійки: в ситуації, коли долар зміцнюється, банкіри намагаються купити його дешевше, а продати дорожче. При цьому був подоланий психологічний бар’єр у 25 грн / долар, деякі банки підняли курс продажу навіть до 25,10.

Але в середу, коли старий Кабмін пішов у відставку і швидко був призначений новий Кабмін, ринок відреагував невеликим зниженням курсу – до 24,93 грн / долар у продажу. Тренд продовжився в четвер (24,80), але у п’ятницю він змінився на протилежний, продаж була вже за більш високим курсом – 24,93 грн / долар (+13 коп.). Курс купівлі також зріс у п’ятницю до 24,64 грн / долар (+11 коп.). Ось такі вийшли «американські гірки» з американською валютою.

Зазначимо, що спред у п’ятницю розширився ще на дві копійки, а це може свідчити про таке: банкіри не вірять в те, що гривня незабаром зміцниться.

При цьому Нацбанк увесь тиждень відставав з встановленням офіційного курсу гривні до долара: в понеділок, коли готівкові долари вже продавали по 24,84 гривні, курс НБУ був 24,59, у вівторок продаж по 25 гривень – курс НБУ 24,82, у середу – продажі відкотилися до 25,93, а в НБУ – 25,94, у четвер різниця ще більша – продаж готівки по 24,80, а курс НБУ – 24,89. У п’ятницю курс НБУ знову впав до 24,74 притому що на готівковому ринку він «ламав обмежувач» у 25 грн / долар і таки зламав його, дійшовши до 25,04.

На вівторок, 10 березня (нагадаємо: в понеділок, 9 березня, в Україні вихідний у зв’язку з тим, що святковий день 8 березня випав на суботу), регулятор встановив курс 24,92 грн / долар. Тобто послабив гривню на свята.

Головні причини змін

За словами Андрія Шевчишина, відставка прем’єра, зміни в економічному блоці уряду, зміна голови НБУ – для ринку це завжди болючі теми.

«У всіх випадках йдеться про можливу зміну політики, зокрема економічної, монетарної, – говорить Андрій Шевчишин. – Першою реакцією зазвичай стає падіння курсу, фондового ринку, прибутковості облігацій. Інвестори займають вичікувальну позицію і не поспішають робити нові вкладення. Якщо чутки не підтверджуються, ринок швидко відновлюється, якщо ні – зберігає свою волатильність (розмах коливань) доти, допоки не буде ясності в політичному майбутньому. При цьому, залежно від нових осіб, він може відреагувати як негативно, так і позитивно».

З Андрієм Шевчишиним згоден і Олег Пендзин, за словами якого, увесь тиждень пройшов під знаком нерозуміння ринком, якими тепер будуть дії влади: курс гривні продовжать утримувати чи дозволять піти у «вільне плавання». Звідси й «гірки» – то вгору, то вниз.

Олександр Охріменко додав, що на зниження курсу гривні вплинула не тільки політика, а й зростання попиту на валюту на міжбанку у зв’язку з двома великими виплатами нашим Мінфіном: 1 березня за єврооблігаціями на $ 419 млн, а 4 березня були погашені гривневі ОВДП на 4,2 млрд грн, за якими вийшли строки звернення.

«На дві третини погашеної суми нерезиденти купили нові ОВДП, близько третини гривні були витрачені нерезидентами на купівлю валюти, що також ослабило гривню», – аналізує Охріменко.

Чого очікувати наступного тижня

Андрій Шевчишин очікує, що на короткому післясвятковому тижні курс утримається на позначці 25 гривень за долар з можливою девальвацією.

«Але девальвація гривні на наступному тижні може бути різкою, ривками, як і на попередньому тижні. Цього не можна допустити, щоб не викликати паніку й ажіотаж зі скупкою валюти. «Пружина» занадто довго була затягнута, тому її варто плавно відпустити, поки вона не лопнула. Сподіваюся, що прем’єр і нові члени уряду це розуміють. Помірно ослаблена гривня підтримає експортерів і збільшить доходи бюджету від податків, які стягують у валюті», – резюмував Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин нагадав, що в період з 10 по 13 березня Україну чекають нові великі виплати за зобов’язаннями: 11 березня – платіж за ОЗДП на 950 млн грн, 13 березня – виплата МВФ 407 млн доларів, що стане важливим чинником ослаблення гривні.

«Весь наступний тиждень пройде приблизно в такій же динаміці, що і попередня. Курс готівкової гривні втримається в такому коридорі: продаж – 25-25,1 грн / долар, купівля – 24,7-24,8 грн / долар «, – конкретизував Олег Пендзин.

А ось Олександр Охріменко впевнений: Нацбанк не допустить подальшого підйому курсу вище за 25 гривень за долар і навіть спробує його знизити.

«Валюти в країні достатньо, на ринок впливають тільки політичні події. Нацбанку навіть не потрібно продавати на міжбанку значні обсяги доларів (200-300 млн), щоб утримати курс», – сказав Охріменко.

Продавати чи купувати валюту

Два експерти – Олег Пендзин і Андрій Шевчишин – кажуть про довгостроковий тренд на ослаблення гривні. Тому, на їхню думку, варто поступово переводити гривневі заощадження у валюту.

«Можна прогнозувати, що найближчим часом національна валюта продовжить стійкий девальваційний рух у зону 25 грн за долар, – говорить Шевчишин. – Тому ті, хто купить наступного тижня долари або євро за вигідним курсом, згодом виявляться у виграші».

Здавати наявну валюту без особливої потреби аналітики не радять – тільки під конкретні негайні витрати в гривні.

А ось Олександр Охріменко бачить на наступному тижні «повільну» ревальвацію гривні з невеликими коливаннями вгору-вниз, через яку від конвертації валют слід утриматися.

Нагадаємо, Нацбанк опустив курс долара перед вихідними.