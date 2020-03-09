Ціни на нафту можуть впасти до $20 - Bloomberg



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер виробники дешевої нафти будуть нарощувати поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги

На тлі паніки на нафтовому ринку, викликаної зривом угоди ОПЕК+ і різким падінням цін на нафту, котирування найближчим часом можуть знизитися до 20 доларів за барель. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на доповідь аналітиків провідного банку Goldman Sachs.

У доповіді Goldman Sachs говориться, що нафтова війна, яку розв'язали ОПЕК і Росія, може підштовхнути ціни на нафту до падіння до 20 доларів за барель. На думку аналітика Goldman Sachs Деміена Курваліна, нинішня ситуація кардинально змінює прогнози для ринків нафти та газу. Передбачається, що тепер виробники дешевої нафти будуть нарощувати поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги.

Зазначимо, світові ринки вже різко обвалилися через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. У значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконзький Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.

Напередодні саудівська державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти у квітні на відповідь щодо зриву угоди Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) з Росією.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і «не ОПЕК» будуть зняті. Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.