Курс гривні різко впав



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Курс валют в обміннику у торговому центрі Lavina Mall Фото: НВ Бізнес

Гривня впала у банках, обмінниках і на чорному ринку

У понеділок, 9 березня, курс гривні помітно знизився по відношенню до долара і євро. У деяких обмінниках курс продажу досягає 26 грн/$.

Курс валют в банках України за 9 березня:

ПриватБанк: долар - 24,8/25,78 грн/$, євро - 27,85/29,5 грн/€;

monobank: долар - 24,91/25,76 грн/$, євро - 27,96/29,48 грн/€;

Crédit Agricole: долар - 24,75/25,17 грн/$, євро - 27,95/28,7 грн/€;

Альфа-Банк: долар - 24,75/25,10 грн/$, євро - 27,95/28,35 грн/€;

* більшість банків поки не оновили курси валют на своїх сайтах через вихідний.

На чорному ринку станом на 18.00 середній курс покупки долара був на рівні 25,22 грн/$, продажу - 25,56 грн/$, повідомляє finance.ua. Курс євро в покупці становив 28,22 грн/€, в продажу - 28,91 грн/€.

В обмінниках долар і євро також помітно подорожчали. За даними finance.ua, середній курс покупки долара - 24,96 грн/$, продажу - 25,67 грн/$. Курс євро в покупці - 28,01 грн/€, в продажу - 28,82 грн/€.

Офіційний курс гривні до долара на 6−9 березня 24,74 грн/$, до євро — 27,69 грн/€. Курс на 10 березня — 24,92 грн/$ та 28,23 грн/€ відповідно.

На закритті міжбанку в п’ятницю, 6 березня, курс гривні до долара був на рівні 24,98/25,01 грн/$, до євро — 28,35/28,38 грн/€.

Гривня подешевшала до долара і євро на тлі падіння на світових ринках через розрив угоди ОПЕК з Росією і початок цінової війни між Саудівською Аравією і РФ. Експерти прогнозують, що на тлі паніки на нафтовому ринку, викликаної зривом угоди ОПЕК+ і різким падінням цін на нафту, котирування найближчим часом можуть знизитися до 20 доларів за барель.

Американські індекси на відкритті торгів обвалилися слідом за азіатськими і європейськими. S&P 500 відкрився падінням на 7%, Dow Jones — на 7,29%, NASDAQ Composite — на 6,86%. Через обвал торги на Нью-Йоркській фондовій біржі призупиняли на 15 хвилин.