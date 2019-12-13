Чому дешевшає долар, але не знижуються ціни

Фото: bank.gov.ua

Прикметною рисою функціонування грошового ринку в Україні у 2019 році є зміцнення національної грошової одиниці

Особливо чітко тренд щодо укріплення гривні по відношенню до долара викристалізувався починаючи з кінця липня, коли сформувався існуючий на даний момент політичний ландшафт (Президент України отримав небувалу раніше підтримку на парламентських виборах), що позитивним чином вплинуло на кон’юнктуру грошового ринку.

Однак зміцнення гривні по відношенню до долара не супроводжується моментальною реакцією більшості ринків щодо зниження цін на товари коротко- та довгострокового користування з огляду на те, що левова частка товарів є імпортними і їх вартість напряму пов’язана з курсом долара. Особливо яскраво прослідковується асиметрія між зміцненням національної грошової одиниці та роздрібними цінами на світлі нафтопродукти, які у більшості є імпортованими.

Курс гривні до долара та роздрібна ціна на бензин марки 95 за січень-грудень 2019 року (розраховано European Analytical Centre за даними НБУ та Державної служби статистики України)

Нещодавно прем’єр-міністр України Олексій Гончарук був змушений пояснювати суспільству, чому зміцнення гривні не супроводжується зниженням цін на більшості ринків товарів і послуг. Очільник Уряду переконаний, що зміцнення гривні – це позитивний сигнал, оскільки збільшує довіру до національної валюти, незважаючи на високий рівень доларизації національної економіки. Відсутність прискорених темпів в напрямку зниження цін на товари та послуги на фоні зміцнення гривні прем’єр-міністр України пояснює пасивністю Антимонопольного комітету України та певним часовим лагом між зміцненням гривні та зниженням цін на товари і послуги.

Зміцнення національної грошової одиниці відбувається завдяки третій хвилі кількісного пом’якшення, що здійснюється Федеральною резервною системою (ФРС). В планах ФРС знецінити долар на 30% у зв’язку з високим рівнем боргу, тоді як в Україні інфляція сповільнилась до 5-7% річних та обсяги емісії національної грошової одиниці практично відсутні.

Як наслідок, глобальна економіка переповнена доларовою ліквідністю і інвестори стали більш схильними до ризиків на фоні знецінення глобальних резервних валют та владають активи в країни, що розвиваються. У 2019 році тільки в Україну зайшло більше 4 млрд. дол. спекулятивного капіталу. Також додаткову підтримку для гривні створюють трудові мігранти та зростання експорту товарів та послуг.

Зниження курсу долара в Україні, що зараз відбувається і буде продовжуватися надалі, не впливає на зниження цін в економіці також тому, що в Україні мають місце певні темпи економічного зростання та відповідно збільшуються розміри держаних видатків. Це стимулює наявний та формує додатковий попит, що породжує розширення пропозиції та зростання цінової кон’юнктури. Також відбувається підвищення вартості енергоресурсів завдяки політиці ОПЕК щодо скорочення видобутку вуглеводнів та девальвації долара, що впливає на зростання витрат виробництва та збільшення собівартості.

Водночас, з метою усунення недобросовісної конкуренції на окремих ринках товарів і послуг, пов’язаної зі штучним утриманням цін на фоні здешевлення долара, необхідно внести корективи у вітчизняне законодавче поле, яке визначає повноваження Антимонопольного комітету України, що дозволить цьому регуляторного органу оперативніше реагувати на порушення конкуренційного законодавства і тим самим пожвавлювати ділову активність в країні.

Джерело: Лівий берег

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