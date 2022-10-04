Допомога Польщі з експортом електрики: суд заблокував ключовий тендер

Польща на початку вересня звернулася до України з проханням допомогти з експортом електрики

Господарський суд Києва заблокував ключовий тендер у рамках відновлення міждержавної лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ між Україною та Польщею, повідомляється в ухвалі, яку оприлюднило видання «Наші гроші».

9 серпня Укренерго і польський оператор системи передачі PSE S.A. домовились відновити ЛЕП-інтерконнектор Хмельницька АЕС – Жешув, який дозволить збільшити пропускну спроможність мереж ушестеро.

13 вересня Укренерго оголосило тендер на проведення реконструкції ЛЕП із переведенням її на напругу 400 кВ. Його виграла одеська корпорація виробничих та комерційних підприємств «Союз» із пропозицією 238,6 млн грн.

Однак Укренерго не змогло укласти угоду з переможцем аукціону, а відтак він не отримав аванс для закупівлі імпортного устаткування і не почав необхідні термінові роботи.

450-кілометрова лінія електропередачі напругою 750 кВ, що зв'язує Хмельницьку АЕС (Україна) з підстанцією 750/400 кВ Віделка (біля міста Жешув, Польща), була побудована у 1984 році, коли Україна та Польща входили до енергетичної системи "Мир". Постачання електроенергії цією ЛЕП припинилося у 1992 році, коли Польща разом із Чехословаччиною та Угорщиною від'єдналися від України й синхронізували власні електричні системи з європейською енергосистемою.

З'ясувалося, що суд заборонив Укренерго «вчиняти будь-які дії, спрямовані на укладення та виконання договору» за клопотанням громадської організації «Правозахисна організація «Громадський нагляд».

Організація заявила, що планує подати позов про визнання тендеру «Укренерго» таким, що не відповідає принципам ефективності, відкритості та прозорості, а тим часом попросила суд вжити заходів забезпечення позову шляхом заборони на підписання контракту. Суддя Марина Літвінова задовольнила заяву громадської організації.

Водночас видання зазначає, що ухвала судді Літвінової є незаконною.

«Ще два роки тому в Україні заборонили «вжиття заходів забезпечення позову, які полягають в (або мають наслідком) припиненні, відкладенні, зупиненні чи іншому втручанні у проведення конкурсу, аукціону, торгів, тендера». Ось це чорним по білому написано в Господарському процесуальному кодексі (стаття 137), який суддя Господарського суду має знати краще від журналістів», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, 9 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії, і це буде забезпечено.

Президент Володимир Зеленський доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського Жешува й завершити її до 8 грудня.