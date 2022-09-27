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«Епоха домінування Росії завершується». Польща відкрила газопровід із Норвегії

Надія Клочко
glavcom.ua
«Епоха домінування Росії завершується». Польща відкрила газопровід із Норвегії
Церемонія відкриття газопроводу Baltic Pipe відбулася 27 вересня
Фото: pap.pl

Газопровід Baltic Pipe створює новий маршрут постачання газу з Норвегії

У Гданську у вівторок, 27 вересня, відкрили газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід покладе край добі домінування Росії, повідомляє PAP.

«Сьогодні ми можемо з повною впевненістю сказати – епоха домінування Росії у газовій сфері закінчується. Епоха, відзначена шантажем, погрозами та здирством», – заявив Моравецький.

Польський прем’єр додав, що сьогодні починається нова ера.

«Епоха енергетичного суверенітету, енергетичної свободи та підвищеної безпеки - енергетичної, але й безпеки у ширшому значенні цього слова», – сказав він.

Газопровід Baltic Pipe має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Його запуск заплановано на 1 жовтня. Інвесторами виступають оператори передачі: данська Energinetn та польська Gaz-System. Польська нафтогазова компанія PGNiG вже завила, що імпортує щонайменше 6,5 млрд кубометрів природного газу з Норвегії у 2023 році трубопроводом Baltic Pipe.

PGNiG також заявила, що у 2023 році вона використовуватиме 80% пропускної спроможності трубопроводу, зарезервованої компанією, яка зросте до 90% у 2024 році, що становить близько 7,7 млрд кубометрів. Трубопровід потужністю 10 млрд кубометрів надасть Польщі альтернативні джерела газу, які вона шукала з квітня, коли припинилися постачання з Росії.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС «добре підготовлений» на випадок повного припинення постачання російського газу.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

До слова, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

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Теги: росія Польща газ Норвегія

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