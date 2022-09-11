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Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики
Зеленський: Україна допоможе польським братам експортом електрики
фото з відкритих джерел

Президент доручив Кабміну опрацювати можливість термінового постачання Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз

Президент Володимир Зеленський доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського Жешува й завершити її до 8 грудня. Про це Зеленський розповів у традиційному відеозверненні ввечері 10 вересня.

«У розвиток вчорашніх домовленостей з головою уряду Польщі Моравецьким я провів, як і обіцяв йому, нараду щодо питань підтримки наших польських братів протягом цієї осені й зими, нашої енергетичної співпраці з Польщею. Доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешува – першого Міста-рятівника. Дякую тобі, Жешуве. Нагадаю, що це особливе звання було присвоєне Жешуву ще навесні за надзвичайно вагому допомогу Україні. Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію й забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики», – розповів президент.

Зеленський зазначив, що це буде можливим «за умови збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією».

«Також доручив Кабміну опрацювати можливість термінового постачання Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Ми маємо на цей час достатні обсяги для себе й можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими», - сказав він.

Нагадаємо, Польща звернулася до України з проханням про постачання електроенергії. Київ готовий піти на зустріч, тому незабаром українські електростанції постачатимуть електрику в сусідню країну.

Теги: вугілля Польща Володимир Зеленський електроенергія

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