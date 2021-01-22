Аномальні платіжки за опалення: Київтеплоенерго пояснило їх появу

Киянам пояснили, звідки беруться високі нарахування за опалення та як їх уникнути

У Києві після отримання платіжок за опалення в грудні в соцмережах з’явилось кілька прикладів платіжок з аномально високими нарахуваннями 10-17 тисяч грн. Водночас середньозважена вартість опалення 1 кв. м в будинках з лічильниками становила 32,74 грн при незмінному тарифі.

У кожному випадку розбиралось КП «Київтеплоенерго». Як повідомляє пресслужба підприємства, виявилось, що усі платіжки-«аномалії» стосувались лише мешканців новобудов, де частина квартир оснащена індивідуальними приладами обліку, частина — ні.

Причини платіжок-«аномалії»

Причина перша — в будинку не всі квартири обладнані індивідуальними лічильниками.

Якщо у багатоповерховому будинку передбачено можливість встановлення індивідуальних приладів обліку теплоенергії, то власники квартир з приладами обліку сплачують за спожите тепло за показаннями своїх лічильників та додатково розрахунковий обсяг за опалення місць загального користування (МЗК). А власники квартир без індивідуальних лічильників — за методикою, затвердженою постановою КМУ від 21.07.2005 №630. Вона передбачає нарахування на основі різниці між показаннями загальнобудинкового приладу, витрат на опалення МЗК та сумарних показань усіх індивідуальних лічильників пропорційно опалювальній площі квартири. І саме через це час від часу з’являються платіжки-«аномалії».

«У будинку №31 на вулиці Ахматової рівень оснащення індивідуальними лічильниками становить майже 90%. Тому різниця між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних нараховується квартирам без лічильників. Через це одна з квартир без лічильника, з опалювальною площею 98,6 кв. м, отримала платіжку розміром 12 тис. грн. А на Драгоманова, 31-Б квартира з опалювальною площею 102 кв. м — майже 11 тис. грн. Власне, у цьому випадку страждає весь будинок, бо ця квартира — системний боржник», - розповіли у Київтеплоенерго.

«Тепловики» зазначили, поки ця колізія не врегульована законодавчо, найбільш надійний спосіб уникнути подібної ситуації для мешканців будинків, де у сусідів встановлені індивідуальні лічильники, — теж встановити індивідуальний лічильник. Для цього необхідно звернутися до будь-якої спеціалізованої організації для складання акту технічної можливості на встановлення лічильника, погодити акт з СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго», встановити лічильник і поставити його на абонентський облік.

Причина друга — клієнт системно не передавав показання своїх лічильників.

Якщо не передавати показання квартирних лічильників опалення, в платіжках будуть перші 2 місяці відображатися дані про середнє споживання, а починаючи з 3 місяця – за даними будинкового лічильника. І на етапі повірки чи контрольного зняття показань може виявитися, що фактично спожиті квартирою обсяги тепла набагато більші, ніж нараховані за весь час ненадання показань.

«Як приклад, в одному з будинків на вулиці Кудряшова власник квартири з опалювальною площею 140 кв. м більше року не передавав показання індивідуального лічильника тепла. Через це оплата нараховувалась за показаннями загальнобудинкового лічильника. У результаті платіжка за тепло у грудні — 17 тис. грн (із урахуванням обсягів фактично зафіксованих лічильником за останній рік)», - пояснили в Київтеплоенерго.

Передавання показників квартирних лічильників опалення

Передавати показання індивідуальних лічильників гарячої води та опалення необхідно з 5-го числа до кінця місяця.

Як передати показання: