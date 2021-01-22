Газовий переворот. Чому не варто радіти зниженим тарифам?

Влада маніпулює цінами задля інтересів народу чи... монополіста?

Щойно піднялась хвиля тарифних протестів по всій Україні, як уряд обмежив ціну газу для населення. Але і це рішення також спровокувало лавину критики. Лунає вона не лише з боку споживачів, яким все одно дорого, а також від учасників газового ринку, в розпал сезону вони опинились під жорстким державним регулюванням. Незадоволені діями української влади і західні партнери. Енергетичне Співтовариство вкрай здивоване різкою відмовою від ринкових правил, які з великими зусиллями запроваджував Київ.

«Рішення уряду щодо регулювання цін на газ відкине ринок на кілька років назад», – робить висновок голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

18 січня Кабінет міністрів обмежив ціну газу для населення до 6,99 грн за кубометр (з врахуванням ПДВ). Обмеження триватиме з 1 лютого і до 31 березня. Також газ додано до списку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Повернення до державного регулювання цін «дискредитує ринок газу, знищуючи конкуренцію на ньому і даючи можливість для появи монопольної змови. Це спричинить необґрунтоване зростання цін, конфлікт із міжнародними партнерами», – запевняють у спільному документі, підписаному аналітичними організаціями: Економічною експертною платформою, Асоціацією енергоефективних міст України, центром DiXi Grouр, Громадянською мережею ОПОРА, Центром економічної стратегії та Інститутом соціально-економічної трансформації.

Але головним акордом у цій зливі критики прозвучала заява голови Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янеза Копача. 20 січня під час дискусії Energy Club єврочиновник зазначив: «Повернення державного регулювання цін на газ є істотним кроком назад і може загрожувати існуванню ринку газу. Я можу зрозуміти занепокоєння уряду через зростання цін на газ. Якщо цей захід триватиме лише до кінця березня, усе буде нормально. Але якщо це триватиме довше, це поставить ринок газу під загрозу».

Копач також дав добру пораду на майбутнє: «Ефективним був би захід, відповідно до якого частину газу українського видобутку – державної компанії «Укргазвидобування» – продавали б на біржі іншим учасникам ринку. При цьому не йдеться про те, щоб одразу продавати весь обсяг. Для початку це може бути 25-30% видобутку». Подібні рекомендації Енергетичне Співтовариство давало й попереднім урядам, але їх ігнорували, що й призвело до катастрофічного росту цін на газ для населення та, власне, й для промисловості також.

Закон про ринок газу зобов’язує Україну виконувати Договір про заснування Енергетичного Співтовариства (ЕС) тобто імплементувати законодавство ЕС сфері енергетики, а саме: Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу.

Чи варто ціну газу для українців прив`язувати до европейських ринків?

Важлива деталь: загальна критика спрямована проти намагань уряду тимчасово зупинити галопуюче зростання ціни газу для населення. При цьому жоден з експертів чи учасників ринку не спромігся назвати істинну причину цінових стрибків в Україні.

Про що мова?

Ще на початку опалювального сезону Енергетичне Співтовариство застерігало про «загрозу повернути назад досягнутий прогрес» в лібералізації газового ринку України. Тоді ж європейські партнери чітко назвали головну проблему – прив`язка ціни газу для населення до котирувань на европейському газовому хабі TTF (Амстердам). Не потрібно нагадувати, що зарплати в европейських країнах в рази більші, ніж в Україні. У нас проблему не вирішують навіть субсидії: через велику кількість обмежень, їх отримує лише незначна частина тих, хто їх справді потребує.

«Главком» писав про те, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства в своєму звіті однозначно дав зрозуміти: ціна газу в Україні впаде, якщо обмежити монополізм «Нафтогазу України». «Ця компанія блокує розвиток конкуренції і ліквідності ринку, що насправді б, знизило ціни на газ в Україні, без прив’язок до хабів в ЄС», – головний висновок європейців (посилання на документ тут). Фактично Енергоспівтовариство звинуватило «Нафтогаз» у проблемах на газовому ринку. НАК має монопольне право на реалізацію газу, видобутого в Україні, а можливість інших учасників ринку купувати паливо українського видобутку на біржі заблокована.

Майже на 70% потребу в газі Україна покриває за рахунок власного видобутку (в основному компанією «Укргазвидобування», плюс – незначна частка «Чорноморнафтогазу»). Ще 30% загального споживання покриває імпорт з європейських ринків.

Ціна газу в Україні впаде, якщо обмежити монополізм «Нафтогазу України» (фото з відкритих джерел)

Секретаріат Енергетичного Співтовариства нагадав й про те, що «багато років тому радив українському уряду дотримуватися інших підходів саме для того, щоб уникнути… спотвореної конкуренції і монополізації ринку». Проте поради ігноруються й досі, тому дочірні компанії «Нафтогазу» – «Укргазвидобування» та «Чорноморнафтогаз» – позбавлені права виходу на вільний ринок, вони змушені передавати видобутий ресурс виключно своїй материнській компанії «Нафтогаз України» за цінами, значно нижчими за ті, що складаються в ході торгів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Найпотужніша видобувна компанія «Укргазвидобування» в 2019 році видобула 14,9 млрд кубометрів газу – це на 0,8 млрд куб метрів більше, ніж загальне споживання газу побутовими споживачами і підприємствами теплокомуненерго. Отже, в компанії достатньо обсягів для повного забезпечення річної потреби всього населення України. Собівартість видобутку для різних родовищ коливається в межах $47-80.

Споживачам варто пам’ятати: обмеження ціни газу триватиме лише два місяці, до 31 березня (фото: facebook/dniepropetrovskgaz)

Що робити, аби ціни впали?

Секретаріат Енергетичного Співтовариства також наполягав на доцільності створення газового хабу в Україні, де потужним маркет-мейкером стала б компанія «Укргазвидобування». Тоді б ціни давно не стрибали б так різко, бо доступ до дешевого українського палива мали б всі компанії, які постачають газ населенню.

Тоді «ціна на український газ потенційно може бути нижче індексної ціни на європейських хабах – TTF або NCG, до яких прив'язаний український ринок (ціни на 21 січня перевищили 10,2 тис грн за тис куб м – це втричі вище, ніж вартість українського газу). Це сприятиме інтеграції з європейськими газовими ринками та створенню належно функціонуючого газового хабу в Україні», – переконує Секретаріат Енергетичного Співтовариства. Не виключено, що в майбутньому так і станеться, але поки що в пожежному режимі уряд ухвалив тимчасове рішення про зниження ціни на газ і воно ніяким чином не вирішує ключову проблему – не обмежує монополізм «Нафтогазу».





Інфографіка Української енергетичної біржі (зображення клікабельне)

В Україні створюється власна газова біржа

Поки ж готувалося рішення уряду про тимчасове встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів про більш далекосяжні плани врегулювання проблеми ціни на газ для населення. Одне із завдань – створення нормальної біржової торгівлі газом в Україні, «яка б ефективно регулювалася державою і при цьому мала б такі необхідні атрибути сучасної біржі як кліринг тощо», – повідомив Юрій Вітренко.

За його даними, зараз спільно з НКРЕКП та USAID ведуться роботи над створенням такої біржі. «На цій біржі, зокрема, мають бути ліквідні річні продукти, тобто активна торгівля газом з фіксованою річною ціною. Це дасть надійний індикатор ринкової ціни на оптовому ринку України… «Укргазвидобування» має виставляти на цю біржу всі обсяги видобутку, щоб все було прозоро і щоб була чесна конкуренція між «Нафтогазом» - як постачальником, та іншими постачальниками газу», – повідомив Юрій Вітренко.

Запланована до створення біржа має стати альтернативою використання котирувань європейської біржі TTF в Амстердамі для визначення ціни на газ для українців. Отже, в.о. міністра енергетики замахнувся на ліквідацію монополії «Нафтогазу». Хто переможе в цій сутичці – питання часу. НАК не збирається так просто здаватись, на його бік вже стали численні експерти так званих аналітичних груп.

Наталка Прудка, «Главком»