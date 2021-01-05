«Доступні кредити 5-7-9%»: кому і скільки вже видали позик

Від моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 7575 позик

Із початку програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 7575 позик на загальну суму в 17,4 млрд грн, за останній тиждень – 417 кредитів на 908,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Від моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 7575 позик на загальну суму в 17,4 мільярда гривень. З них 10,823 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 3,367 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 3,259 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%», – йдеться в повідомленні.

190,5 мільйона гривень від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 217,6 мільйонів гривень – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% складають 500,6 мільйони гривень.

Нагадаємо, наприкінці року Кабінет міністрів запровадив зміни до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

Наразі позику в рамках програми можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, Банку Львів, ПУМБ, Банку Альянс, Кредобанку, Банку Восток, Райффайзен Банку Аваль, ТАСкомбанку, Альфа-Банку, Банку Глобус, Мегабанку, Полікомбанку, Креді Агріколь Банку, КредитВест Банку, ОТП Банку, Агропросперіс Банку, Банку «Український капітал», ПроКредит Банку, Акордбанку та МТБ Банку.