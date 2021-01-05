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    Економіка та фінанси

    «Антонов» отримав кредит на будівництво трьох літаків для української армії

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    <p>Ан-178 можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки</p> - «Антонов» отримав кредит на будівництво трьох літаків для української армії

    Ан-178 можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки

    Фото: Офіс президента України

    «Укрексімбанк» підписав кредитний договір з Antonov Company майже на 3 млрд грн

    Державний «Укрексімбанк» надасть держпідприємству «Антонов» кредит у 3 млрд грн на будівництво трьох літаків Ан-178 для Міноборони.

    Про це повідомляє пресслужба банку в понеділок, 4 січня.

    «Укрексімбанк» підписав кредитний договір з гордістю українського літакобудування – Antonov Company – майже на 3 млрд грн, які підуть на будівництво трьох нових літаків Ан-178 для української армії», – повідомив глава правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер.

    Зазначимо, Міноборони і «Антонов» підписали Меморандум про співпрацю у будівництві літаків для потреб ЗСУ 29 грудня 2020 року.

    За словами президента Володимира Зеленського, це перше державне замовлення на будівництво нових військових літаків за часи незалежності.

    На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

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    Теги: кредит ЗСУ авіація Міноборони Антонов будівництво літак озброєння
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