Київводоканал хоче залучили французькі кредити для реконструкції своїх об’єктів

Київводоканал може отримати кредитування на пільгових умовах

Компанія «Київводоканал» залучає кошти міжнародних фінансових інституцій у проєкти капітального ремонту та реконструкції водопровідного господарства. Одним із джерел фінансування може стати кредит у рамках програми «Французькі пільгові казначейські кредити». Наразі на підприємстві із візитом перебуває делегація з Франції – представники компанії Group Eiffage, які відвідують об’єкти водопостачання, де запланована реконструкція. Про це повідомили у «Київводоканалі».

«Наше підприємство використовує всі можливості для залучення фінансування проєктів реконструкції найважливіших об’єктів водопостачання. Багато таких об’єктів нам вдалося оновити саме завдяки міжнародній допомозі. Реконструкція водопровідних об’єктів та впровадження на них новітніх технологій у процесах очистки, зберігання та транспортування води є одним із важливих кроків для покращення її якості відповідно зі світовими стандартами», – сказав генеральний директор «Київводоканалу» Дмитро Новицький.

На підприємстві із візитом перебуває делегація з Франції – представники компанії Group Eiffage

Із середини 2019 року «Київводоканал» за підтримки органів місцевої влади вів переговори щодо отримання кредиту саме на пільгових умовах. Рішення про концесійне кредитування (на пільгових умовах) та про співробітництво із французькими партнерами було прийнято у листопаді цього року на Українсько-Французькій міжурядовій комісії із економічного співробітництва під головуванням заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова.

У разі позитивного результату переговорів пільгове кредитування дозволить:

впровадити технології попередження гідроударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях;

реконструювати два водоводи діаметром 1000 мм від Деснянської водопровідної станції ІІ-го підйому (по 7,6 км);

впровадити технології очистки промивних вод на Деснянській водопровідній станції.

«Велику частку робіт на водопровідних об’єктах ми виконуємо за рахунок власної інвестиційної програми, яка фінансується з тарифу. Але таких об’єктів ще багато, і на їх модернізацію потрібні кошти. Ми не можемо суттєво збільшувати відрахування на інвестпрограму, адже це призведе до зростання тарифу та ляже на плечі наших споживачів. Тому «Київводоканал» спільно з містом веде переговори з міжнародними організаціями щодо залучення пільгових кредитів на модернізацію найважливіших об’єктів водопровідного господарства. Наразі ми спілкуємося з французькими партнерами і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю», – сказав Новицький.