ЄБРР виділить Україні €450 млн кредиту на дороги

Фінансування ЄБРР буде у три транші

Домовленості про кредит досягнуто за проєктом «Розвиток транс’європейської транспортної мережі»

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить Україні кредит на суму у 450 мільйонів євро для реконструкції і будівництва автодоріг. Про це повідомляється на сайті банку.

Фінансування ЄБРР буде у три транші.

Перший транш передбачає 290 млн євро – Укравтодор використає його на реконструкцію 275 км магістралі M05 Київ – Одеса. Другий транш у 160 млн євро піде на будівництво північної частини кільцевої дороги навколо Львова, а третій транш у 190 млн євро витратять на відновлення ділянки дороги М-05 у межах Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей.

У ЄБРР зазначають, що M05 важлива транспортна мережа як для України, так і для Євросоюзу. Дорога навколо Львова повинна зменшити навантаження транспорту і час у дорозі.

У рамках цього проєкту українська сторона, зокрема Укравтодор, бере на себе зобовʼязання вдосконалити системи закупівель і посилити механізми запобігання корупції.

Нагадаємо, що Укравтодор змінив правила ремонту доріг у 2020 році і відзвітував про результати.

У 2020 році був впроваджений незалежний технічний нагляд на 1 500 км доріг, в основному, на об'єктах, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Особливістю роботи перевіряючих компаній з Австрії, Франції, Туреччини та інших країн є те, що вони з'являються на об'єктах будь-якої пори доби і без попередження підрядника.

Як повідомлялося, «Велике будівництво» і будівництво доріг допомогли пом'якшити падіння ВВП до 3,7% (замість ймовірних 11% за підсумками року). Такого висновку дійшли економісти Ukraine Economic Outlook.