Податкові зміни несуть серйозну загрозу для виробників м’яса

Дрібні і середні виробники м’яса птиці можуть опинитися на межі вимирання – все через податкові зміни, які вступили у дію 1 січня 2022 року. Про це повідомляє unn.com.ua.

Протиріччя закону прокоментувала народний депутат від фракції «ЄС«, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Мова про те, що відтепер суб’єкти господарювання, які займаються розведенням свійської птиці не можуть перебувати на четвертій групі оподаткування, а мусять перейти на загальну систему оподаткування. Але і це не все, у прийнятному законі (законопроект 5600) нардепи допустили протиріччя, де з одного боку птахівники мусять змінити систему оподаткування, а з іншого – для птахівників четвертої групи оподаткування підняли ставку податку.

«Так, все вірно. Ще тоді у залі Верховної Ради ми говорили, що доголосувалися до того, що прийняли і першу норму – що не можуть перебувати на четвертій групі оподаткування, і другу – про збільшення земельного податку для цієї категорії підприємців», – каже Южаніна.

Що тепер робити птахівникам – зовсім не зрозуміло. За словами Южаніної, якщо слідувати закону, то усі птахівники мають перейти на загальну систему оподаткування і сплачувати збільшений у рази земельний податок.

«Вони не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування четвертої групи, а мають перейти на загальну систему зі сплатою податку на прибуток. Але навіть якщо зараз будуть зміни і птахівникам дозволять перебувати на четвертій групі, але разом з тим піднімуть земельний податок у 50 разів – то все одно ані малі, ані середні виробники не витримають цього навантаження. Це нереально. Але питання зависло у повітрі. Я не чула в Комітеті жодного обговорення виходу із ситуації», – наголосила Южаніна.

До слова, пекарі попередили українців про різкий стрибок цін на хліб. В січні ціни на хліб зростуть на 10%, і надалі можуть продовжити збільшуватися.

Водночас до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ потрапило 7 тис. підприємств.

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