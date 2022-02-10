Голова Спілки молочних підприємств розказав, як супермаркети «нагинають» виробників

Була ціна молока 38 грн за упаковку, стала 23. Де логіка, якщо в галузі глибока криза?

Вітчизняні торговельні мережі регулярно проводять акції, суттєво знижуючи ціни на молоко і молочні продукти. Вони «нагинають» виробників, які змушені іти на такі знижки, щоб залишитися в супермаркетах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

Фахівець навів приклад, що молоко, яке коштує у супермаркетах 38 грн, постачається мережам виробником за приблизною ціною 34 грн (15% складає націнка). Якщо ж постачальника змушують продавати молоко супермаркету за ціною 25 грн в межах акції, на кожній упаковці він втрачає 9 грн прибутку.

Фахівець додав, що у подібних діях супермаркетів немає жодної логіки, адже молочна галузь України нині і так перебуває у стані важкої кризи на тлі рекордних цін на газ та зменшення в країні поголів’я корів.

«До подібних акцій виробник не має жодного стосунку, це справа рук супермаркетів. Вони «нагинають» виробника, який змушений іти на такі знижки (акції, на щастя, не дуже тривалі, але, на жаль, регулярні), щоб залишитися в торгових мережах. Ті кажуть: «Не хочете – ми з вами не працюємо, візьмемо інших», – поскаржився Чагаровський.

Також експерт зазначив, що окрім безпосередньої торгової націнки, що встановлюють супермаркети – близько 15%, рітейл заробляє на постачальниках додаткові кошти, нав’язуючи їм супутні послуги при продажі товару, на кшталт розставляння на полицях чи протирання пилу.

«Умовно кажучи, якщо продукт постачається на 100 грн, то мережа додає свою націнку 15%. Відповідно, на полиці він уже коштує 115 грн. Але постачальник отримує оплату не 100 грн, а 70, тому що 30% він змушений віддати мережам за різні нав'язані йому види послуг», – пояснив Вадим Чагаровський.

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