Вчені з'ясували, що дієта здатна продовжити життя людини на 10 років

Норвезькі вчені: правильне харчування продовжує життя на 10 років

Відмова від жирної та солоної їжі, червоного м'яса, напівфабрикатів та солодощів може серйозно покращити здоров'я

Норвезькі вчені з університету Бергена з'ясували, що відмова від шкідливої їжі здатна суттєво продовжити життя людини. Результати дослідження опубліковані у журналі PLOS Medicine.

«Розуміння корисного потенціалу різних продуктів харчування дозволить людям досягти значного поліпшення свого здоров'я, що, у свою чергу, допоможе збільшити тривалість життя», – заявив учений Ларс Фаянсе.

Фахівці вивчили дослідження «Глобальний тягар хвороб», де взяли участь кілька тисяч молодих жінок та чоловіків. З'ясувалося, що відмова від жирної та солоної їжі, червоного м'яса, напівфабрикатів та солодощів може серйозно покращити здоров'я.

Для цього потрібно якомога раніше перейти на здорове харчування, яке включає в себе бобові, свіжі овочі та фрукти, горіхи та цільнозернові продукти.

Такі зміни у раціоні здатні збільшити тривалість життя приблизно на 10 років, зазначили дослідники.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували причину діабету й ожиріння.

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