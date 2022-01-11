Пекарі попередили українців про різкий стрибок цін на хліб

Підвищення цін на хліб пов'язане з високою ціною на газ для підприємств, яка за рік зросла в 10 разів, стверджують пекарі

В січні ціни на хліб зростуть на 10%, і надалі можуть продовжити збільшуватися. Про це заявив гендиректор «Укрхлібпрому» Олександр Васильченко, пишуть Українські Новини.

За його словами, це пов'язано з високою ціною на газ для підприємств, яка за рік зросла в 10 разів.

«Підприємства зазнають збитків. Як проміжне рішення – досягнута домовленість, в першу чергу з великими торговельними мережами, про підвищення цін на масові види хліба в січні – на 10%. Якщо пільгова ціна на газ для хлібопекарських підприємств не стане реальністю – слід очікувати подальшого різкого зростання цін на хліб і хлібобулочні вироби», – повідомив Васильченко.

Він зазначив, що підписаний наприкінці року меморандум щодо стабілізації цін на газ не працює, «оскільки питання забезпечення хлібопекарських і борошномельних підприємств газом за пільговою ціною знаходиться на стадії узгодження».

За словами Васильченка, підприємства укладають договори за ринковою вартістю газу від 47 до 58 тис. гривень з ПДВ за 1 тис. кубометрів.

Нагадаємо, 31 грудня було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість.

Меморандум підписали:

міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко,

голова ради директорів Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський,

директор Національної асоціації молочників України «Укрмолпром» Василь Бондаренко,

голова ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександр Бакуменко,

директор громадської спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський,

голова ради об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» Олександр Васильченко,

президент асоціації Всеукраїнська асоціація пекарів Юрій Дученко,

генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук.

Тим часом підприємці б’ють на сполох: імпорт низки продуктів в Україну може зупинитися.

Раніше повідомлялося, що надзвичайно високі ціни на газ для юридичних осіб поставили вітчизняні підприємства харчової галузі на межу зупинки виробництва.

Також через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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