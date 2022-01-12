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    Економіка та фінанси

    Хліб, бензин та антибіотики: список товарів, ціни на які контролюватиме уряд

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    Перелік товарів, за якими щодня слідкуватимуть, складається із 30 позицій - Хліб, бензин та антибіотики: список товарів, ціни на які контролюватиме уряд
    Перелік товарів, за якими щодня слідкуватимуть, складається із 30 позицій
    фото: Рахів.City

    Уряд вводить державне регулювання цін на деякі товари

    Кабінет міністрів на засіданні 12 січня ухвалив розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків». До переліку увійшли 30 товарів, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, пальне.

    Документом доручається Державній службі статистики забезпечити щоденного моніторингу споживчих цін на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію до 16:00 звітного дня.

    Товари, щодо яких щоденно проводиться моніторинг цін:

    • Борошно пшеничне вищого сорту
    • Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці
    • Батон
    • Хліб житньо-пшеничний
    • Крупа гречана
    • Крупа вівсяна
    • Пшоно
    • Свинина
    • Яловичина
    • Птиця (тушки курячі)
    • Молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотка (у плівці)
    • Масло вершкове жирністю від 72 до 82,5 відсотка включно
    • Сметана жирністю до 15 відсотків включно
    • Яйця курячі категорії С1
    • Олія соняшникова
    • Цукор кристалічний
    • Капуста білокачанна
    • Цибуля ріпчаста
    • Буряк
    • Морква
    • Картопля
    • Етанол, розчин 96 відсотків
    • Жарознижувальні препарати імпортні
    • Жарознижувальні препарати вітчизняні
    • Антибіотики вітчизняні
    • Антибіотики імпортні
    • Медична маска одноразова
    • Бензин марки А-95
    • Дизельне пальне
    • Газ скраплений для автомобілів


    Раніше стало відомо, що Держава регулюватиме ціни на батон та олію.

    До слова, радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення.

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    Хліб, бензин та антибіотики: список товарів, ціни на які контролюватиме уряд