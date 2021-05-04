Друга за популярністю криптовалюта оновила свій рекорд

Із початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%

Криптовалюта Ethereum оновила свій ціновий рекорд, піднявшись до позначки у $3,456 тис. у вівторок, 4 травня.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на CNBC.

Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%.

Аналітики пов’язують зростання другої за популярністю криптовалюти з зацікавленістю в різних інституціях. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.

Ethereum – криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів (dapps) на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Реалізована як єдина децентралізована віртуальна машина. ETH є рідною валютою для платформи Ethereum, а також працює як плата за транзакцію майнерам у мережі Ethereum.