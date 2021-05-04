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    Економіка та фінанси

    Друга за популярністю криптовалюта оновила свій рекорд

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    Криптовалютою&nbsp;Ethereum цікавляться різні інституції - Друга за популярністю криптовалюта оновила свій рекорд
    Криптовалютою Ethereum цікавляться різні інституції
    Фото з відкритих джерел

    Із початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%

    Криптовалюта Ethereum оновила свій ціновий рекорд, піднявшись до позначки у $3,456 тис. у вівторок, 4 травня.

    Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на CNBC.

    Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%.

    Аналітики пов’язують зростання другої за популярністю криптовалюти з зацікавленістю в різних інституціях. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.

    Ethereum – криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів (dapps) на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Реалізована як єдина децентралізована віртуальна машина. ETH є рідною валютою для платформи Ethereum, а також працює як плата за транзакцію майнерам у мережі Ethereum.

    Нагадаємо, 26 квітня найпопулярніша криптовалюта Bitcoin відновила зростання після п’ятиденного поспіль її падіння у собівартості.

    Українські посадовці задекларували біткоїнів на 75 млрд грн. 652 чиновники задекларували криптовалюту за 2020 рік. Загалом у їх деклараціях нараховано 46 351 біткоїн.

    У Великій Британії розглядають можливість створення цифрової валюти, яка буде підтримуватися центральним банком країни.

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    Теги: ціни рекорд криптовалюта
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