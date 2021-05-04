Друга за популярністю криптовалюта оновила свій рекорд
Із початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%
Криптовалюта Ethereum оновила свій ціновий рекорд, піднявшись до позначки у $3,456 тис. у вівторок, 4 травня.
Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на CNBC.
Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%.
Аналітики пов’язують зростання другої за популярністю криптовалюти з зацікавленістю в різних інституціях. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.
Нагадаємо, 26 квітня найпопулярніша криптовалюта Bitcoin відновила зростання після п’ятиденного поспіль її падіння у собівартості.
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