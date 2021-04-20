Британія хоче запровадити власну криптовалюту

підтримувана Банком Англії криптовалюта потенційно дозволить підприємствам та споживачам мати рахунки безпосередньо у банку

У Великій Британії розглядають можливість створення цифрової валюти, яка буде підтримуватися центральним банком країни. Про це повідомив міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак, передає Reuters.

«Ми запускаємо нову робочу групу казначейства та Банку Англії задля координації дослідницької роботи щодо створення цифрової валюти центрального банку (CBDC)», - розповів міністр.

Зазначається, що підтримувана Банком Англії криптовалюта потенційно дозволить підприємствам та споживачам мати рахунки безпосередньо у банку. Це дасть змогу уникати посередників при здійсненні платежів, що змінить роль кредиторів у фінансовій системі.

Водночас наголошується, що цифрова версія фунта стерлінгів не замінить ні готівки, ні банківських рахунків.

Біткоїн (Bitcoin) – електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото. Спочатку ця криптовалюта коштувала кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів. Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Тим часом, вартість біткоїну в неділю, 18 квітня, знизилася майже на 11%. Згідно з даними торгів, за одиницю цієї криптовалюти пропонувалося близько $55 тис.