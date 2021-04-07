Українські посадовці задекларували біткоїнів на 75 млрд грн: у кого найбільше криптовалюти

Загалом наші чиновники назбирали понад 46 тисяч біткоїнів

652 чиновники задекларували криптовалюти за 2020 рік. Загалом у їх деклараціях нараховано 46 351 біткоїн. Станом на 7 квітня це майже 75 мільярди гривень. Про це повідомляє платформа відкритих даних Opendatabot.

Згідно з повідомленням, найбільше власників біткоїнів працює у місцевих радах, Міноборони та поліції. Більше за всіх записав до декларації один з депутатів міської ради Дніпра В'ячеслав Мішалов – 18 тисяч біткоїнів (в еквіваленті це понад 1 мільярд). Він очолює рейтинг посадовців, що задекларували біткоїни, два роки поспіль.

Нардепи Олександр та Анатолій Урбанські вже три роки знаходяться у топі рейтингу, їх статки не змінюються – 5 328 та 4 256 біткоїнів відповідно. Депутат Одеської облради Володимир Кривошея вдруге декларує 3 493 біткоїна і також не виходить з топ-п'ятірки.

У п’ятірці лідерів рейтингу співробітник МЗС України Петро Ленський, він разом з дружиною Світланою Ленською задекларував 6 528 біткоінів. З топу вибув депутат Одеської обласної ради Олександр Бойченко, який минулого року задекларував 5 750 біткоїнів. У його декларації за 2020-й рік криптовалюти відсутні.

Кількість посадовців, що декларують біткоїни, зросла. Так, у 2016-му криптовалюту задекларували 25 чиновників, у 2020-му – вже 652.

Криптовалюти в Україні не мають правового статусу, дослідити їх походження неможливо. Це збільшує ризик фінансових зловживань. Заявлені біткоїни можуть бути в майбутньому використані для пояснення незаконних доходів. За правилами НАЗК у деклараціях криптовалюти позначають як нематеріальний актив.

Раніше «Главком» писав, що 15 народних депутатів України задекларували заощадження у криптовалюті.

2 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про віртуальні активи. За нього проголосували 230 народних депутатів.

У пояснювальній записці до документу зазначено, що він має впорядкувати нормативно-правове регулювання ринку віртуальних активів (криптовалюти) та їх учасників.

Як повідомлялося, згідно з деклараціями народних депутатів за 2019 рік, депутати Верховної Ради володіли криптовалютами на загальну суму $200 млн.

Нагадаємо, 1 квітня завершались кампанія декларування-2021 офіційно завершена. НАЗК повідомило, що протягом кампанії надійшло майже 800 тисяч декларацій.