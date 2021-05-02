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    Венесуела перевела соціальні виплати у неіснуючу криптовалюту

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    Протягом кількох років Венесуела потерпає від інфляції - Венесуела перевела соціальні виплати у неіснуючу криптовалюту
    Протягом кількох років Венесуела потерпає від інфляції
    Фото з відкритих джерел

    Магазини відмовляються приймати нічим не забезпечену валюту «петро»

    Венесуела перевела соціальні виплати у криптовалюту «петро», повідомив президент країни Ніколас Мадуро. Так влада хоче захистити державну допомогу населенню від гіперінфляції.

    «Я прийняв пропозицію, яка послужить фінансовій та економічній стабільності, – «петролізувати» соціальні виплати службовцям централізованої, децентралізованої державної адміністрації та державного сектору», – сказав Мадуро під час звернення по держтелебаченню до 1 травня.

    Криптовалюта «петро» була створена в 2017 році. Влада стверджує, що національна криптовалюта прив'язана до вартості нафти, золота, заліза і алмазів. На думку оглядача Reuters, насправді вона нічим не забезпечена. Інфляція в Венесуелі в 2020 році склала близько 3000%, в перші три місяці 2021 року – 150%. «Петро» не приймають майже в жодному магазині країни, національна криптовалюта не торгується на жодному великому торговельному майданчику. До того ж вона прив'язана до розрахованої умовним чином ціни на нафту з родовища Ayacucho-1, яке наразі не розробляється.

    Як стало відомо раніше, у березні Венесуела на тлі гіперінфляції ввела в обіг банкноту в мільйон боліварів.

    Також президент Венесуели Ніколас Мадуро допускає можливість оплати поставок вакцин від коронавірусу за допомогою експорту нафти в країни, що виробляють ці препарати.

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    Теги: інфляція ціни Венесуела президент криптовалюта влада
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