Арахамія розповів, як втратив 400 біткоїнів

За словами Давида Арахамії, він випадково стер з диска комп'ютера кодове слово для доступу до криптовалюти

За теперішнім курсом, 400 біткоїнів складають приблизно 700 мільйонів гривень

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія розповів в ефірі каналу «Україна 24», як він втратив 400 біткоїнів.

За словами народного депутата, він випадково стер з диска комп'ютера кодове слово, необхідне для входу в систему.

«Зараз це страшна сума, я вже навіть не хочу про це думати», – розповів Арахамія.

За теперішнім курсом, 400 біткоїнів складають приблизно 700 мільйонів гривень.

Зазначимо, НАЗК перевірить чиновників, які задекларували криптовалюту.

Раніше у Комітеті виборців України проаналізували декларації, подані депутатами, та виділили, зокрема, топ-10 депутатів правлячої «Слуги народу», що зберігають найбільші запаси готівкових коштів, а також тих, що придбали найбільше автомобілів за минулий рік.

За кількістю придбаних автівок (74 штуки) «слуги» в десятки разів обігнали депутатів від інших фракцій.