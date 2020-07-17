Cонячна електростанція на Дніпропетровщині визнана «туристичним магнітом»нова енергія
За даними ДТЕК, Нікопольська СЕС входить до п'ятірки найпотужніших в Європі сонячних станцій
Нікопольська сонячна електростанція увійшла до переліку «Туристичних магнітів Дніпропетровщини», мета якого – відшукати найцікавіші місця регіону та популяризувати мандрівки всередині країни. Про це повідомляє сайт ДТЕК.
Нікопольська СЕС цікава тим, що панелі займають площу 400 гектарів – це майже 560 футбольних полів. Станція розташована на рекультивованих землях відпрацьованого кар'єру з видобутку марганцевої руди. Має потужність 200 AC/246 DC МВт.
«Ми пропонуємо усім охочим в рамках програми «Мандруй Україною» і «Туристичні магніти Дніпропетровщини» під’їхати сюди, подивитися на дійсно системний великий інфраструктурний проект, подивитися, як генерується зелена енергія. Це підприємство є гарним прикладом того, що непридатні для сільського господарства землі теж можуть приносити користь – давати чисту енергію», - сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
За даними ДТЕК, Нікопольська СЕС входить до п'ятірки найпотужніших в Європі сонячних станцій, а загальний обсяг інвестицій у будівництво Нікопольської СЕС склав €193 млн.
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