В Україні ростуть ціни на моркву

Ціна на моркву буде ще зростати

Наразі морква на гуртовому ринку «Столичний» в Києві коштує від 5,5 до 12 грн/кг, середньозважена ціна - 7 грн/кг

Від минулої п’ятниці морква на найбільшому гуртовому ринку на заході України «Шувар» подорожчала на 5,4% - з 4,3 до 4,5 грн/кг. Це підтверджує минулорічний тренд - коливання ціни навколо позначки 4,5 грн/кг.

Про це повідомляє agrotimes.

«За останні 4 з 5 років ціни на моркву починалися з позначки 6−6 грн/кг на початку вересня й поступово знижувалися до листопада. Лише у 2018 році ціни на моркву мали високі стартові позиції у вересні - 8,8 грн/кг», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2018 році цілу осінь був широкий діапазон коливань - від 6,5 до 10,5 грн/кг та високий середній рівень, що не знижувався до середини листопада - близько 7,5 грн/кг. А за півтора місяця, перед Новим роком виріс до 9,5 грн/кг.

«Цей рік не виняток з основного правила: 1 вересня ціна на моркву почалася з 7 грн/кг і до середини листопада знизилася до 4,5 грн/кг. Загалом цьогорічний рівень та динаміка цін дуже схожі на минулорічний сценарій. Тоді ціна з середини листопада до кінця грудня навіть дещо знизилася - до 3,8 грн/кг», - додали аналітики.

Наразі морква на гуртовому ринку «Столичний» в Києві коштує від 5,5 до 12 грн/кг, середньозважена ціна - 7 грн/кг.

На найбільшому гуртовому фермерському ринку «Неждана» в селі Великі Копані на Херсонщині ця продукція коштує 3 грн/кг.

Зазначимо, що за даними Держстаату ціни на продукти харчування у жовтні зросли.

Як повідомлялося раніше, картоплі та інших овочів цьогоріч в Україні буде менше.