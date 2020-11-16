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    У світі

    Вчені назвали натуральний продукт, який пригнічує коронавірус

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    <p>Вчені встановили, що сік чорноплідної горобини може придушити до 97% вірусу Sars-СoV-2</p> - Вчені назвали натуральний продукт, який пригнічує коронавірус

    Вчені встановили, що сік чорноплідної горобини може придушити до 97% вірусу Sars-СoV-2

    Респіраторні віруси інфікують носоглотку і ротоглотку, де вони посилюються і викликають симптоми

    Німецькі вчені виявили натуральний продукт, здатний пригнічувати до 97% коронавірусної інфекції в організмі.

    Висновки фахівців з Інституту молекулярної вірусології Медичного центру Університету Ульма з'явилися на порталі bioRxiv.

    В ході дослідження вчені встановили, що сік чорноплідної горобини може придушити до 97% вірусу Sars-СoV-2. Ще активніше пригнічувався вірус грипу. Також ефективність показали зелений чай і сік гранат.

    «Ми виявили, що сік чорноплідної горобини (Aronia melanocarpa), сік граната (Punica granatum) і зелений чай (Camellia sinensis) мають віруліцидну активність проти обох вірусів, що дозволяє припустити, що полоскання ротової порожнини може знизити вірусне навантаження в порожнині рота, тим самим знижуючи передачу вірусу», – йдеться в роботі вчених.

    Фахівці пояснили, що ці та інші натуральні соки, а також зелений чай здатні послабити віруси за рахунок кислого середовища і рослинних поліфенолів на 80%.

    «Наприклад, сироп бузини (Sambucus nigra) показав здатність полегшувати симптоми у хворих на грип», – повідомили фахівці.

    Нагадаємо, куріння вейпа виявилося небезпечним під час пандемії коронавірусу.

    Також вчені розповіли, який показник крові вказує на важку форму Covid-19.

    До слова, в Україні за добу 14 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      535857
    • Хворіють
      284810
    • Одужали
      241444
    • Померли
      9603

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.

    Теги: медицина продукти грип вірус коронавірус
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