За порушення пожежної безпеки доведеться платити більше: Рада ввела нові штрафи

Рада підтримала підвищення штрафів за порушення пожежної безпеки до 6 тисяч гривень

Верховна Рада посилила відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж. За відповідний законопроєкт в другому читанні проголосували 315 народних депутатів.

Згідно з текстом проєкту закону, він передбачає штрафи у розмірі 1700 - 3400 грн, а для посадових осіб - від 3400 до 5100 грн, за порушення вимог до технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергообладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері телпопостачання та споживачів електроенергії.

Розмір штрафів за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському та річковому транспорті складе від 1700 до 3400 грн, для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень.

За порушення правил пожежної безпеки на повітряному транспорті розмір штрафу складе від 2550 до 4250 грн для громадян та від 4250 до 5950 - для посадовців.

Порушення вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки і засобів пожежогасіння не за призначенням тягнутиме за собою штраф від 1700 до 3400 грн для громадян та від 3400 до 5100 грн для посадових осіб.

Крім того, документ дозволяє посадовцям «органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку» – тобто Державної служби з надзвичайних ситуацій – складати протоколи про адміністративні правопорушення.