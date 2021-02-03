Співробітники Держекоінспекції відмовились переїжджати до Кривого Рогу

Голова Держекоінспекції: Лише одиниці готові змінити роботу в Києві на Кривий Ріг

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований визнав, що переїзд офісу відомства зі столиці до Кривого Рогу спровокував кадрову проблему.

Більшість співробітників відмовились змінювати столицю на промислове місто на Дніпропетровщині. «Маємо 17 вакансій в центральному офісі», – зазначив Мальований в інтерв’ю «Главкому».

Серед важливих причин, чому фахівці не поспішають переїжджати, Мальований назвав додаткові витрати, пов’язані з орендою житла, а також те, що люди будуть змушені їздити до своїх родин до Києва.

Щодо зарплат, то для цього регіону, на думку чиновника, вони будуть конкурентними. «Головний спеціаліст, наприклад, отримує 17-18 тис. грн що тут, що у Києві. Для цього регіону – це добра зарплата», – зазначив голова відомства.

Оскільки більшість спеціалістів залишаться в Києві, решту фахівців будуть добирати на місці. Мальований закликав приєднатися усіх зацікавлених. «На сайті Нацагентства з питань державної служби проводиться кадровий добір. Конкурси на час карантину заборонені. Тому шляхом подання документів і співбесіди відбувається укладання контракту і призначення тих фахівців, яких ми потребуємо», – зазначив чиновник.

Насамперед шукають фахівці з контролю якості повітря, які опанують методику нарахування збитків за ненормовані викиди, вмітимуть проводити перевірки. «Своїм завданням бачу встановити прозорий контроль над найбільшими забруднювачами регіону. А це не тільки Кривий Ріг, а й Дніпро, Запоріжжя, разом із «Запоріжсталлю», Запорізьким заводом феросплавів, металургійними комбінатами тощо», – наголосив він.

Із першочергових завдань відомства – наповнити лабораторію для дослідження якості води необхідними потужностями. За словами Мальованого, держава виділила додаткове фінансування на 2021 рік в сумі 22 млн грн. «З урахуванням цього плануємо закупівлю обладнання, яке зможе бути сучасним, надавати точні результати, конкурувати з тим обладнанням, яке є на підприємствах», – сказав він.

Читайте детальніше тут:

Подарунок рідному місту від президента. Як Кривий Ріг зробили «трішки столицею»

Андрій Мальований: Екологічний інспектор – велосипедист, який намагається наздогнати мерседес