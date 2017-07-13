Економіка України може рости темпами в 4-6% на рік — Данилишин

Рівень монетизації економіки України порівняно низький, каже голова Ради НБУ

У 2017 році, при цілі щодо інфляції в 8±2% фактично маємо 13,7%. А ще маємо зростання ВВП за 2017 рік на рівні 2,1%, що критично слабко як на тлі бази порівняння (не самий вдалий 2016 рік), так і з точки зору того, що економіка України може і повинна рости темпами в 4-6% на рік. Про це у своїй статті для DT.UA пише Богдан Данилишин,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рівень монетизації економіки України порівняно низький, каже голова Ради НБУ

У 2017 році, при цілі щодо інфляції в 8±2% фактично маємо 13,7%. А ще маємо зростання ВВП за 2017 рік на рівні 2,1%, що критично слабко як на тлі бази порівняння (не самий вдалий 2016 рік), так і з точки зору того, що економіка України може і повинна рости темпами в 4-6% на рік.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Богдан Данилишин, академік НАН України, голова Ради Національного банку України. На його думку, сприяння підтриманню стійких темпів економічного зростання теж належить до завдань НБУ.

«У сучасних економічних реаліях України жорстка монетарна політика провокує повільні темпи економічного зростання. Ось кілька цифр на підтвердження. Рівень монетизації економіки України станом на кінець минулого року становив 40%. А, приміром, у Польщі – 62%, Туреччини – 61% (я взяв країни, з якими ми маємо тісні зовнішньоторговельні відносини і економічні успіхи яких прийнято ставити Україні приклад). «Фінансова глибина економіки» (відношення суми банківських кредитів до ВВП) у нас становить 35%, у Польщі – 75%, в Туреччині – 80%», — наголошує академік.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінив розмір тіньового сектора в структурі економіки України в 44,8%.