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Економіка України вже пристосувалася до нових умов, і не потребує валютних обмежень – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Економіка України вже пристосувалася до нових умов, і не потребує валютних обмежень – експерт
«Монетарна політика Нацбанку під час війни має забезпечувати фінансово-економічну стабільність, і багато обмежувальних заходів передбачено саме цим»
з відкритих джерел

НБУ потрібно ввести більш гнучку валютну політику – Буряченко

Національний банк України зробив правильно, коли запровадив валютні обмеження на початку війни. Водночас, за два роки наша економіка стала сильнішою, а національна валюта демонструє стабільність, тож ці валютні обмеження потрібно пом’якшувати. Таке переконання висловив кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. 

«Монетарна політика Нацбанку під час війни має забезпечувати фінансово-економічну стабільність, і багато обмежувальних заходів передбачено саме цим. Але ВВП збільшився на 5%, навіть під час війни, і ми бачимо стабільну національну валюту. На фоні того, що бізнес вже адаптувався до нових, сучасних реалій, НБУ потрібно ввести більш гнучку валютну політику», – зауважив він.

Експерт уточнив: загальний стан економіки поки залишається слабким. Водночас, є такі сегменти економіки, які дійсно потребують пом’якшення умов і покращення інвестиційного клімату.

«У бізнесу є запит на послаблення обмежень, і покращення інвестиційного клімату. Тому, думаю, стратегічно змінюватися політика Нацбанку не буде. Але вона має стати більш адаптивною, і відкривати можливості для інвестицій конкретним секторам економіки, які зараз вже адаптувалися, стали на ноги і потребують інвестицій», – резюмував Буряченко.

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

У свою чергу Кабінет міністрів звернувся до НБУ з проханням дозволити продаж валюти великим вітчизняним компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями й з західними кредиторами.

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