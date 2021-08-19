Коронавірус врятував економіку Чилі – експерти вражені результатами

Фінансовий регулятор Чилі прогнозує, що в цьому році ВВП країни зросте на 9,5%

У другому кварталі 2021 року економіка Чилі зросла більше, ніж очікували експерти Bloomberg. Латиноамериканську країну врятували державні фінансові стимули, які ввели для пом’якшення удару від спалаху коронавірусу.

ВВП Чилі навесні виріс на 1% у порівнянні з першим кварталом 2021 року, й перевершив прогноз аналітиків Bloomberg – вони передбачали приріст на 0,7%. Як повідомляє Центральний банк країни, економіка виросла на 18,1% в порівнянні з 2020 роком.

За даними Міжнародного валютного фонду, серед країн, що розвиваються, Чилі більше всіх витратила на компенсацію економічних наслідків пандемії. На одну тільки серію дострокових виплат пенсій довелося виділити $50 млрд. Отримані від держави гроші викликали споживацький бум і вражаючий приріст роздрібного продажу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – на 72% в травні й на 66% у червні.

Тенденція щодо відновлення економіки збережеться, адже хворих на коронавірус стало менше через вакцинацію.

Центральний банк зазначив, що видобуток корисних копалин зріс на 3,1%, а внутрішній попит став вищим на 1,6% – населення стало частіше сидіти вдома і споживати більше енергії.

Фінансовий регулятор Чилі прогнозує, що в цьому році ВВП країни зросте на 9,5%.

Нагадаємо, в Чилі прагнуть захистити населення від «Дельти». Лікарі розпочинають вводити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Її колотимуть тим, хто вже щепився китайською вакциною виробництва Sinovac Biotech – CoronaVac.