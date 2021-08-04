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    Економіка оживає? В Україні рекордні продажі автомобілів для бізнесу

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    Цього року &laquo;Укрпошта&raquo; закупила Citroen Berlingo - Економіка оживає? В Україні рекордні продажі автомобілів для бізнесу

    Цього року «Укрпошта» закупила Citroen Berlingo

    Фото: «Укрпошта»

    В липня український бізнес купив рекордну кількість автомобілів за останні 10 років

    В липні українські дилери продали рекордну кількість автомобілів для бізнесу за останні 10 років. Мова йде про LCV – легкий комерційний транспорт, який, зазвичай, купує малий та середній бізнес. Хоча і великий бізнес виключати теж неможна. Наприклад, цього року «Укрпошта» закупила майже дві тисячі «пиріжків» Citroen Berlingo.

    За даними видання Auto-Consulting, минулого місяця українці купили 1530 автівок LCV. Останнього разу такий високий результат на цьому ринку було зафіксовано у 2011 році. Тобто задовго до початку війни Росії проти України, яка призвела до значного скорочення продажів нових автомобілів.

    Лідерство в липні зберегла Renault, автомобілі якої обрало 26% всіх покупців. Друге місце у Citroen, з показником понад 16%. А ось на третє місце в липні вийшли автомобілі Peugeot (16%). На четвертій сходинці – Volkswagen (13%).

    Значне зростання продажів у лідерів забезпечили масштабні закупівлі автомобілів «швидкої допомоги». Але в липні зростав попит і на інші сегменти комерційного автотранспорту. Головний драйвер зростання – пасажирські версії комерційного транспорту, які в липні зросли у декілька разів. Сегмент вантажних фургонів і бортових вантажівок додав в продажах 39%.

    Всього за сім місяців дилери продали 6,7 тисяч автомобілів LCV, що перевищує річний показник 2015-го та 2016-го. Все йде до того, що 2021 рік стане найуспішнішим на українському ринку за останні 10 років.

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    Теги: Volkswagen Renault Citroen авторинок Peugeot
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    Економіка оживає? В Україні рекордні продажі автомобілів для бізнесу