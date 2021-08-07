У Чилі колотимуть третю дозу вакцини Sinovac

Спершу вакцинуватимуть людей віком від 55 років і старших

Так у Чилі прагнуть захистити населення від «Дельти».Лікарі розпочинають вводити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Її колотимуть тим, хто вже щепився китайською вакциною виробництва Sinovac Biotech – CoronaVac.

Як пише Bloomberg, додаткова кампанія із Covid-вакцинації там розпочнеться уже з 11 серпня, повідомив президент Чилі Себастьян Піньєру.

Так уряд прагне захистити населення від штаму «Дельта». Спершу вакцинуватимуть людей, віком від 55 років і старших.

«Ми вирішили розпочати посилення вакцинації для тих, хто уже отримав обидві дози вакцини Sinovac», – заявив Піньєру.

Таке рішення ухвалили після того, як дослідження показало, що ефективність вакцини CoronaVac знизилася з 67% у період з лютого по квітень до 58,5% після повторного вимірювання на початку липня.

Окрім того, з наступного тижня жителі Чилі віком від 55 років, які щепилися до 31 березня, будуть отримувати бустерну дозу вакцини AstraZeneca.

Так Чилі приєднується до Уругваю та Ізраїлю, які теж оголосили про треті дози щеплень. Вони не звертають уваги на заклики ВООЗ щодо запровадження мораторію на бустерні дози, допоки бідніші країни наздоганяють показники щеплення.

Зазначимо, наразі у Чилі повністю вакциновано двома дозами понад 60% населення країни.

До слова, в Україні міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19 можна отримати у сімейного лікаря. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Нагадаємо, Ляшко пообіцяв робити мільйон Covid-щеплень на тиждень.

Також станом на 7 серпня, в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Також за минулу добу госпіталізовано – 534 особи, летальних випадків – 20, одужало – 1393 особи.