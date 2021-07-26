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    Економіка та фінанси

    Скільки втратила економіка України від весняних локдаунів

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    Головне, аби більше локдаунів не було - Скільки втратила економіка України від весняних локдаунів
    Головне, аби більше локдаунів не було

    НБУ оцінив, як вплинув карантин на ВВП

    Україна втратила приблизно 0,6% ВВП через весняні локдауни. Таку оцінку опублікував Національний банк.

    В НБУ побоюються нових локдаунів.

    «Нові варіанти коронавірусу, зокрема штам Дельта, швидко поширюються світом і можуть завдати нових втрат українській економіці», – говориться в повідомленні.

    Центробанк підкреслив, що стійкий споживчий попит і сприятливі умови зовнішньої торгівлі компенсують втрати, яких зазнала економіка України через посилення карантину взимку і навесні.

    НБУ зберіг прогноз про зростання ВВП в 2021 році на рівні 3,8% і на 4% у наступні роки.

    Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко назвав карантин через пандемію Covid-19 та сплеск інфляції ключовими ризиками для економіки України.

    Також у Національному банку розповіли, що найбільше в Україні використовують банкноти номіналом 200 гривень – майже кожна четверта з тих, що є в обігу, а серед монет – номіналом 10 копійок (24,4% та 29% від загальної кількості в обігу відповідно).

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    Теги: Національний банк економіка банк ВВП криза Україна карантин НБУ
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    Скільки втратила економіка України від весняних локдаунів