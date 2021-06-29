Тіньова економіка України в 2020 році становила третину офіційного ВВП

У Мінекономіки стверджують, що зростання тіньової економіки є меншим порівняно зі зростанням упродовж попередніх кризових періодів

До зростання тінізації економіки призвело «ускладнення умов економічної діяльності»

Рівень тіньової економіки в Україні у 2020 році становив 30% офіційного ВВП проти 27% у 2019 році. Про це повідомляє Міністерство економіки.

«За попередніми розрахунками Мінекономіки рівень тіньової економіки у 2020 році становив 30% від обсягу офіційного ВВП, що на 3 в.п. більше за показник 2019 року», – повідомили у відомстві.

Як зазначається, до зростання тінізації економіки призвело ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів, що спричинили природне бажання суб'єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів.

Водночас, зауважили у міністерстві, таке зростання є меншим порівняно зі зростанням упродовж попередніх кризових періодів, що свідчить про неординарність проявів коронакризи. Крім того, змінилися канали тінізації унаслідок обмеження можливості використання традиційних.

У Мінекономіки додали, що системними чинниками, які стримують процеси детінізації є низький рівень захисту прав власності та ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів, недосконалість судової системи, високий рівень корупції та наявність тимчасово окупованих територій.

Раніше у червні Нацбанк заявив, що економіка України почала виходити з 16-місячної коронакризи.

Проте, в умовах пандемії Україна зазнала падіння економіки.