Ексміністр економіки заявив, що стратегія 2030 не спрацює

«Типова помилка написати стратегію яка вимагає боротьби в лоб з тими у кого є влада, або сила» – Милованов

Ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що стратегія 2030, яку презентував уряд і президент не спрацює.

Про це він написав на своїй Фейсбук сторінці.

За його словами, стратегія це тільки один елемент трансформації. А інші: це структура влади та культура суспільства.

«Структура сили визначає хто має силу і зацікавленість для змін, хто буде чинити супротив. Культура звички визначає як люди батут реагувати на зміни, як будуть чи не будуть міняти свою поведінку.

Ці три елементи мають доповнювати один одного. Інакше стратегія не спрацює», – зазначив він.

На думку ексурядовця, типова помилка написати стратегію яка вимагає боротьби в лоб з тими у кого є влада, або сила. «Наприклад, таких елементів багато в антикорупційній стратегії міжнародних партнерів для України. Вони вимагають, щоб уряд боровся з олігархами, а сила в олігархів, а не уряду», – підкреслив він.

Іншою помилкою, він вважає написати стратегію яка суперечить культурі звичок.

«Приклад такої стратегії – пенсійна реформа. В Україні люди звикли очікувати від держави соціальної підтримки. І змінювати свою поведінку – наприклад, починати накопичувати – не хочуть і більшість не буде. Через це пенсійна реформа буксує», – підкреслив він.

Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проєктів економічного розвитку до 2030 року . За результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить 1 трильйон доларів. На основі аудиту та векторів буде створена Національна економічна стратегія до 2030 року.

Нагадаємо, 20 жовтня президент доручив уряду представити результати аудиту країни і економічні вектори до 2030 року.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у жовтні державний бюджет виконано на 110%. Загалом за 10 місяців цього року бюджет виконано на 99%.

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