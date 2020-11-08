Аудит та національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності, — Стефанчук

Аудит економіки країни та вектори економічного розвитку є основою для підготовки Національної економічної стратегії 2030

Економічний аудит був одним із важливих завдань команди президента України.

На цьому наголосив Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час презентації аудиту економіки країни та векторів економічного розвитку до 2030 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці Верховної Ради у Facebook.

«Була зроблена надзвичайно кропітка робота для встановлення цієї точки економічного зростання, яка дасть можливість зрозуміти всі передумови та сформувати подальші дії», — зазначив Руслан Стефанчук.

Аудит економіки країни та вектори економічного розвитку є основою для підготовки Національної економічної стратегії 2030.

Перший віцеспікер парламенту України розповів, як отримані дані будуть використані в подальшому в законотворчому процесі та роботі Верховної Ради України. На його переконання, будь-який економічний приріст неможливий без наведення порядку у формуванні державницьких рішень. Перший заступник Голови Верховної Ради України виділив 15 головних проблем законопроєктної роботи та наголосив на необхідності формування правильної стратегії та плану законодавчого розвитку держави.

За його словами, підґрунтям для визначення напрямів та пріоритетів законодавчої діяльності мають стати декілька національних документів. Це програма президента України Володимира Зеленського, програма партії «Слуга Народу», Програма Уряду та план дій Уряду, послання президента України до Верховної Ради України, стратегічні документи Національної ради реформ, Комісії з правової реформи та інших консультативно-дорадчих органів. І тепер до цього переліку має бути додана «Національна економічна стратегія до 2030».

Із затвердженням «Національної економічної стратегії до 2030 року» можна сформувати перелік пріоритетів і в законотворчій роботі.