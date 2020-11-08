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    У світі

    Португалія запроваджує комендантську годину через коронавірус

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    Карантин у&nbsp;Португалії - Португалія запроваджує комендантську годину через коронавірус
    Карантин у Португалії
    Фото Reuters

    Торговельні заклади будуть закриті в цей час, але ресторанам буде дозволено працювати на виніс

    Уряд Португалії з 9 листопада запроваджує нічну комендантську годину у 121 муніципалітеті, щоб стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість випадків досягла рекордного рівня.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Ми не можемо сумніватися в тому, що необхідно зробити все, щоб стримати пандемію. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо змушені вживати дедалі більше обмежувальних заходів у грудні», – заявив глава уряду Португалії Антоніо Коста у неділю.

    Комендантська година, яка буде введена з 23 години вечора до 5 ранку, набуде чинності у 121 з 308 муніципалітетів країни, зокрема Лісабоні та Порту, а вся країна житиме в умовах надзвичайного стану протягом 15 днів.

    Мешканці 121 муніципалітету, де живе близько 70% населення, не зможуть залишати власні оселі з 01:00 до 5-ї години ранку в наступні два вікенди.

    Деякі торговельні заклади будуть закриті в цей час, але ресторанам буде дозволено працювати на виніс.

    У Португалії з населенням понад 10 мільйонів осіб зареєстрована порівняно невелика кількість випадків Covid-19 – 173 540 та 2 848 смертей, але в суботу в країні зафіксували 6 640 випадків, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746). 

    Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

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