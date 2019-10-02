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    В Україні різко подорожчали долар і євро

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    В Україні різко подорожчали долар і євро

    У порівнянні зі вчорашніми значеннями курс долара виріс відразу на 36 копійок

    Національний банк України на 2 жовтня встановив офіційний курс на рівні 24,56 гривень за долар.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    У порівнянні зі вчорашніми значеннями курс долара виріс відразу на 36 копійок.

    У підсумку за тиждень з 25 вересня по 2 жовтня гривня по відношенню до долара ослабла на 23 копійки, а курс повернувся до рівня 20 вересня.

    Курс гривні до євро 2 жовтня: 1 євро – 26,76 грн.

    Нагадаємо, кредитна рейтингова агенція Standard & Poor’s Global Ratings оновила прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки.

    До слова, за підсумками серпня державний борг України скоротився на 0,5 млрд доларів - до 81,92 млрд доларів.

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