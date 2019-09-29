У НБУ відзвітували про падіння долара з початку року



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Вперше за п’ять років українська валюта зміцнилася протягом літа та початку осені на 6,5%

Офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-вересень 2019 року на 13%.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними Нацбанку, на 30 вересня 2019 року НБУ встановив курс на рівні 2408,2809 гривень за 100 доларів, що 360,5455 гривень менше, ніж на 31 грудня 2018 року (2768,8264 гривень за 100 доларів).

Вказано, що курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за вересень курс впав на 4%.

Вперше за п’ять років українська валюта зміцнилася протягом літа та початку осені на 6,5%. Які коливання курсу валют були зафіксовані влітку 2014-2019 років.18 вересня 2019, 07:08

Також у НБУ заявили, що на курс гривні до долара у 2019 році впливає збільшення валютних надходжень по декількох каналах.

Нагадаємо, кредитна рейтингова агенція Standard & Poor’s Global Ratings оновила прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки.