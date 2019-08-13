Експерт спростовує заяви про збитки від «Роттердам+»



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З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії формула «Роттердам +» перестала діяти

У НАБУ заявили, що після запровадження формули «Роттердам+», державі були нанесені збитки у розмірі 18,87 млрд грн, 14,3 млрд з яких дістались ДТЕК

Жодних збитків для держави від запровадження формули «Роттердам+» не було, формула забезпечила встановлення об'єктивної ціни на енерговугілля.

Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, коментуючи інформацію НАБУ щодо нібито нанесених збитків державі після запровадження формули «Роттердам+» у розмірі 18,87 млрд грн, 14,3 млрд з яких дістались ДТЕК.

«Роттердам+», як зазначили самі ж детективи НАБУ, є прогнозною ціною, тобто, орієнтиром, або верхньою межею. В сьогоднішній моделі ринку це називається «price cap». ТЕС у попередній моделі ринку працювали за, так званими, «ціновими заявками» - приблизно те ж саме, що сьогодні відбувається на ринку на добу наперед чи внутрішньодобовому ринку. Тобто, за моделлю аукціонів - давали завжди нижчу ціну. Інакше б жодна ТЕС не змогла б продати електроенергію в Оптовий ринок. Фактичний тариф ГК ТЕС був завжди нижчий індикативу за «Роттердам+». В деякі періоди нижче аж на третину», - написав Трохимець.

Енергоексперт підкреслив, що ціна за методикою «Роттердам+» формувалась методолгічно та прозоро - як середня за 12 місяців у вугільному хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен. Саме такий підхід забезпечував встановлення справедливої ціни на вугілля та згладжував надмірні цінові коливання.



«Навіть ця індикативна ціна формувалась як середня у вугільному хабі ARA (порти Амстердам-Роттердам-Антверпен). Його індекс API2 є визначальним в Європі. Це забезпечувало максимальну об'єктивність і незалежність ціни вугілля від чиновницького втручання», - зазначив Трохимець.



За інформацією експерта, якщо б зараз діяла формула «Роттердам+», то ціна вугілля за формулою складала б 1 700 грн/т. При цьому державні шахти нині продають вугілля за 2 500-2 600 грн/т, витрачаючи на його видобуток 3 700 грн/т. «Тобто ми з вами, платники податків, дотуємо спочатку видобуток вугілля на державних шахтах, а потім ще дотуємо його спалювання на державних ТЕС. І тут, на думку правоохоронців збитків державі нема. А в «Роттердамі+», що давала найнижчу ціну на вугілля, є», - пояснив Трохимець.



Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП «Оператор ринку», колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова та повідомили про підозру шести особам у, так званій, справі «Ротердам+».



Формульний підхід до розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відомий як формула «Роттердам+») був запроваджений постановою Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 3 березня 2016 року. Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії формули «Роттердам +» перестала діяти.