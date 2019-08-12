Суд заарештував другого підозрюваного у справі «Роттердам+» із заставою у 2 млн грн



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Суд обрав запобіжний захід кксначальнику відділу енергоринку НКРЕКП Тарасу Ревенку Фото: Слово і діло

Прокурори клопотали про взяття під варту на 60 діб або заставу в 5 млн грн

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном два місяці з альтернативою застави у 2 млн грн підозрюваному у справі «Роттердам+», ексначальнику відділу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Тарасу Ревенку.

Про це повідомляє «5 канал».

Прокурори клопотали про взяття під варту на 60 діб або заставу в 5 млн грн.

Cторона захисту заявила, що підозра необґрунтована, а прокурори не надали рішення Окружного адміністративного суду Києва, апеляційної та касаційної інстанцій, які визнали формулу законною та економічно обґрунтованою.

Суд не задовольнив вимог прокуратури, але зобов'язав Ревенка до 10 жовтня не покидати меж Києва без дозволу слідства, й утримуватися від спілкування з працівниками НКРЕКП щодо обставин кримінального провадження.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном два місяці з альтернативою застави у 2 млн грн колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокимову, якого затримали 8 серпня.

Нагадаємо, детективи НАБУ 8 серпня під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Зокрема, йдеться про:

ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг

чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП);

начальника відділу НКРЕКП;

керівника управління НКРЕКП;

заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

«Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем»). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що одного з підозрюваних - екс-члена НКРЕКП - затримали. Місцезнаходження ще чотирьох - екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній, наразі невідомо. Їм повідомлено про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.