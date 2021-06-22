Руїна в Криму: як півострів переживає екологічну катастрофу (фото)

Все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну

За час окупації в Криму пересохло сім основних річок та два водосховища

Громадський діяч Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook розповів про екологічну катастрофу, яка відбувається на окупованому Росією півострові.

«Так виглядає зараз бухта у Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За сім років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи. Днями, через потужні зливи, звалища просто змило у море.

Цей випадок – красномовна ілюстрація семирічної окупації Криму Росією. Безвідповідальність та байдужість – це саме те, що відрізняє теперішнє становище півострова», – написав Єгор Фірсов.

Він додав, що за цей час у Криму сталась трагедія в Армянську, в результаті аварії на заводі «Кримський титан». «Через обміління кислотонакопичувача титанового заводу, в атмосферу потрапили отруйні випаровування, які осідали на поверхнях і вбивали все живе, а у людей викликали жахливі реакції. Викидами отруїлися кілька тисяч людей в декількох регіонах.

Зараз нещадно вирубують та забудовують Фороський парк, заповідну територію, де ростуть десятки екзотичних та червонокнижних дерев. Парку «Форос» майже 200 років. Активістів, які намагаються захистити заповідник, залякує російська поліція», – уточнив громадський діяч.

Єгор Фірсов наголосив на тому, що за час окупації в Криму пересохло сім основних річок та два водосховища.

«Так само і на Донбасі, де окупаційні адміністрації перестали викачувати воду з шахт, внаслідок чого підземні води затоплюють усі підземні пустоти, руйнуючи та забруднюючи ґрунти. Спостерігаючи за усім цим, переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну», – резюмував він.

Додамо, що столична прокуратура відстояла в апеляції рішення про розірвання договору оренди із забудовником та повернення громаді земельної ділянки площею понад 19 га вартістю 614 млн грн, розташованої в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі столиці.

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