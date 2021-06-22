Путін «запудрив мозок» солідному німецькому виданню. Лещенко наводить факти

Путін заявив, що анексія Криму нібито трапилася через відсторонення Януковича від влади

«Дивує навіть не брехня Путіна, а готовність солідної німецької газети публікувати відверту нісенітницю»

Сергій Лещенко на своєму Telegram-каналі проаналізував, як Путін маніпулює фактами та продукує відверту брехню. Нещодавно лідер Росії написав статтю «Бути відкритими, незважаючи на минуле», яку опублікувала німецька газета Die Zeit.

«Путін заявив, що анексія Криму нібито трапилася через відсторонення Януковича від влади», – розповів екснардеп.

Лещенко додав, що це взагалі межа, навіть на медалях Міністерства оборони Росії «За повернення Криму» стоїть дата 20.02.2014. «Тобто тоді, коли Янукович ще був в Києві і перебував у статусі президента», – підкреслив він.

За словами колишнього народного депутата, в цій історії дивує навіть не брехня Путіна, а готовність солідної німецької газети публікувати відверту нісенітницю. «А це лягає в концепцію Путіна домогтися пробачення за Крим і «підкупити» німців Північним потоком-2», – резюмував Лещенко.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Революцію Гідності в Україні нібито організували США. Після цього в країні стався «розкол».

Читайте також: