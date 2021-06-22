Екологічна катастрофа в Криму, про яку мовчить окупант

Так виглядає зараз бухта у Ялті

Так виглядає зараз бухта у Ялті

За час окупації в Криму пересохло сім основних річок та два водосховища

Справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи. Днями, через потужні зливи, звалища просто змило у море.

Цей випадок – красномовна ілюстрація семирічної окупації Криму Росією. Безвідповідальність та байдужість – це саме те, що відрізняє теперішнє становище півострова.

За цей час у Криму сталась трагедія в Армянську, в результаті аварії на заводі «Кримський титан». Через обміління кислотонакопичувача титанового заводу, в атмосферу потрапили отруйні випаровування, які осідали на поверхнях і вбивали все живе, а у людей викликали жахливі реакції. Викидами отруїлися кілька тисяч людей в декількох регіонах.

Зараз нещадно вирубують та забудовують Фороський парк, заповідну територію, де ростуть десятки екзотичних та червонокнижних дерев. Парку «Форос» майже 200 років. Активістів, які намагаються захистити заповідник, залякує російська поліція.

За час окупації в Криму пересохло 7 основних річок та два водосховища.

Так само і на Донбасі, де окупаційні адміністрації перестали викачувати воду з шахт, внаслідок чого підземні води затоплюють усі підземні пустоти, руйнуючи та забруднюючи ґрунти.

Спостерігаючи за усім цим, переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється на руїну.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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