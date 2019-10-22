Експерт: Від зростання ренти на руду виграє Росія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тиск влади на бізнес вже призвів до зниження інвестиційної привабливості України - економіст

Якщо металургійний бізнес стане менш конкурентоспроможним в порівнянні з іншими провідними країнами, то ми безнадійно програємо - Фурса

Збільшення ренти на видобуток залізної руди може сильно послабити український металургійний бізнес, привести до зниження його конкурентоспроможності, в тому числі в порівнянні з російським, пише 24 канал.

«Якщо металургійний бізнес стане менш конкурентоспроможним в порівнянні з іншими провідними країнами, зокрема, з Росією, то ми безнадійно програємо. Треба знайти оптимальні рентні ставки на видобуток руди, думати про державний інтерес, знайти баланс, щоб не було проблем для експортерів. Занадто велике підвищення буде у мінус державі», - говорить політолог Володимир Фесенко.

На думку експерта, в питанні ренти потрібна раціональна дискусія.

«Податок повинен бути достатнім для того, щоб наповнювати бюджет, але не варто «перегинати палицю» в прагненні забрати у бізнесу більше - це створить серйозні проблеми», - вважає Фесенко.

Економіст Сергій Фурса вважає, що тиск влади на бізнес вже призвів до зниження інвестиційної привабливості України. Як приклад він навів ситуацію навколо «Арселор Міттал Кривий Ріг», що «виявилася під сильним тиском влади, в першу чергу, Офісу президента».

Негативно на інвестклімат, на його думку, можуть вплинути і деякі податкові ініціативи влади.

«Ініціативу щодо залізної руди (законопроєкт №1210 - ред) критикують дуже справедливо. Підвищення ренти на видобуток залізної руди - це було бажання Коломойського, що виникло нізвідки, воно не відповідає нормальним світовим практикам і дійсно псує інвестклімат», - зазначає Фурса.