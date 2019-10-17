Гетманцев про законопроєкт №1210: треба шукати «золоту середину» між пропозиціями галузі та уряду



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За даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче, ніж в Росії в 9 разів

Подані до Верховної Ради фракцією «Слуга народу» проєкти законів №1210 і №1210-1 передбачають значне зростання вартості видобутку і переробки залізної руди в Україні

У разі ухвалення законопроєкту №1210 в нинішній редакції залізорудні підприємства почнуть втрачати по 8,5 млрд грн на рік. Із підрахунками фахівців погодився і голова профільного податкового комітету Данило Гетманцев, який визнає – треба шукати компроміс.

«Ми розглянули пропозиції від галузі, від уряду – ми вважаємо що десь треба знати «золоту середину», бо вони між собою домовитися не можуть», – зазначив Гетманцев.

Тим часом в регіонах України вже почали страйкувати – співробітники гірничодобувної галузі в Кривому Розі днями вийшли під міськраду із закликом не допустити схвалення цього законопроєкту. Впевнені, що різке підвищення ренти негативно позначиться на їхніх зарплатах, або й взагалі залишить людей без роботи.

Нагадаємо, подані до Верховної Ради фракцією «Слуга народу» проєкти законів №1210 і №1210-1 передбачають значне зростання вартості видобутку і переробки залізної руди в Україні. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

В результаті, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче, ніж в Росії в 9 разів. Цим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку. Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти цих законопроєктів.

Джерело: 5 канал