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    Законопроєкт №1210 занадто «сирий», сенсу ставити його на голосування немає – Южаніна

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    <p><span>Законопроєкт №1210 передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже у п&rsquo;ять разів<o:p></o:p></span></p> - Законопроєкт №1210 занадто «сирий», сенсу ставити його на голосування немає – Южаніна

    Законопроєкт №1210 передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже у п’ять разів

    Южаніна переконана, що додаткове і необґрунтоване фіскальне навантаження на підприємства галузі спровокує зворотні процеси – скорочення виробництва і кількості зайнятих людей

    Зміни, які напрацьовуються та погоджуються  профільними комітетами та робочими групами Верховної Ради, – ігноруються у залі парламенту. Така ж ситуація буде і з законопроєктом №1210, який зачіпає інтереси третини української вітчизняної економіки.

    Відповідну заяву зробила депутат Ніна Южаніна після чергового засідання, передає «5 канал».

    «Якщо врахувати пропозиції, напрацьовані фахівцями та нардепами у групах, погоджені усіма сторонами, зокрема «Слугами народу» й головою комітету Данилом Гетманцевим, то текст законопроєкту оновиться на 60%», – заявила нардепка.

    Южаніна переконана, що додаткове і необґрунтоване фіскальне навантаження на підприємства галузі спровокує зворотні процеси – скорочення виробництва і кількості зайнятих людей. Тож ставити на голосування у парламенті такий «сирий» законопроєкт – логіки немає.

    «Доцільно було б створити доопрацьований проєкт закону в комітеті. Як можна виносити в зал те, що точно може змінитись більше ніж на половину?» – поділилася міркуваннями парламентарка.

    Нагадаємо, законопроєкт №1210 пройшов низку обговорень на засіданнях робочої групи. Голова профільного комітету обіцяв досягнути компромісу з бізнесом, який через підвищення рентної плати прогнозує закриття третини вітчизняного виробництва. На підтримку металургів виступили профільні асоціації, Федерація роботодавців України, ЄБА, Американська торгово-промислова палата та низка міжнародних експертних організацій.

    Раніше голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що необхідно знайти компромісне рішення під час розгляду і подальшого доопрацювання законопроєкту №1210, що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже у п’ять разів.

    Верховна Рада економіка депутат бізнес Ніна Южаніна закон металургія
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