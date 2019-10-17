Законопроєкт про збільшення ренти на видобуток руди діє на користь Росії – Волинець



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Цей законопроєкт не дасть серйозного наповнення в бюджет. Він діє на користь російської економіки - Волинець

На думку нардепа, документ не принесе жодних додаткових надходжень до українського бюджету

Голова незалежної профспілки гірників України, депутат фракції «Батьківщина» Михайло Волинець публічно розкритикував законопроєкт 1210, що передбачає значне зростання видобутку залізної руди.

Про це повідомляє 5 канал.

На думку нардепа, документ не принесе жодних додаткових надходжень до українського бюджету, а навпаки спровокує зворотні процеси скорочення виробництва та безробіття, що викличе соціальну напругу у суспільстві.

«Фракція «Батьківщина» ні в якому разі не буде голосувати за такий законопроєкт, бо в даному випадку просто вбивається ще один цвях у нашу економіку, зокрема у гірничовидобувну промисловість, металургію, видобуток нафти і газу. Цей законопроєкт не дасть серйозного наповнення в бюджет. Він діє на користь російської економіки», – зазначив Волинець.

Про негативні наслідки законопроєкту 1210 гучно заявили й усі профільні асоціації. Через недоотримання податкових платежів, у Федерації металургів України, попередньо оцінили збитки держави на суму близькою до 12-ти мільярдів гривень. На думку низки експертів, вже до кінця поточного року, на тотальне згортання виробництва очікуватимуть підприємства великого та середнього бізнесу.