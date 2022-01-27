Експерти попередили українців про різке подорожчання м’яса

Економісти прогнозують зростання цін на курятину, яловичину, свинину та сало

В Україні суттєво зросли ціни на всі види м'яса. Про це повідомляється на сайті ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Найменших змін зазнали споживчі ціни на свинину, зауважила науковець. На початок січня 2022 року ціна на неї порівняно з січнем 2020 року підвищилася на 6,8 % – до 123,75 грн/кг.

Споживча ціна на сало збільшилася на 19,8 % порівняно з 2020 року і склала 90,24 грн/кг.

Найбільше – на 26,6 % – в цей період зросли ціни на м’ясо птиці. Нині тушка куряча коштує 70,82 грн/кг.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у І півріччі 2022 року збережеться тенденція підвищення цін на основні види м’яса – яловичину, свинину та м’ясо птиці – як мінімум, на 15-20 %.

Обмежена купівельна спроможність українців посилила напруженість конкуренції між свининою та курятиною. Нині перевага за останньою.

До слова, нещодавно фермери пояснили, чому найближчим часом цибуля продовжить дорожчати.

Тим часом один із найдешевших овочів стрімко дорожчає.